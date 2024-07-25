Filistinlilere soykırım yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerikan Kongresinde utanç görüntülerine yol açtı. Tam tamına 3 dakika 40 saniye boyunca alkışlanan Netanyahuya Türkiyeden tepkiler gelirken soykırımın karşısında duran Başkan Recep Tayyip Erdoğanın geçtiğimiz aylarda kullandığı cümleler yeniden gündem oldu. Başkan Erdoğan, sözlerinde ABDye Bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bunda İsrail kadar sende sorumlusun. sözleriyle tepki göstermişti. Başkan Erdoğanın o sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.