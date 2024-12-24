Suriyenin devrik diktatörü Beşar Esadın kaçışına ve HTŞnin operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.ABD medyasına konuşan HTŞ mensubu Musa Elesada göre, örgüt yılın başında bu planını Türkiyeye sundu. Ankara, planı doğrudan onaylamasa da prensipte destek verdi. Esad’ın kaçtığını öğrenen yeğenleri ve korumaları, şok içinde kaldı. Kimse rejim liderinin ülkeyi terk ettiğinden haberdar değildi. Esad’ın bir yakını, Herkes Esad tarafından ihanete uğradığını düşünüyor diyerek, bu ani gelişmenin yarattığı derin hayal kırıklığını dile getirdi.