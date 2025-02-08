Donald Trump yönetiminin, CIA’in kara kutusu olarak bilinen USAID’e Uluslararası Kalkınma Ajansı karşı başlattığı savaş devam ederken birtakım basın kuruluşları da USAID’i aklama yarışına girdi. Ajansın ABD’de pek çok medya organına sağladığı fon ifşa olurken Time dergisi ise USAID’e savaş ilan eden Trump’ın bakanlarından milyarder Elon Musk’ı kapağına taşıdı. Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularına cevap veren Trump, Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum diyerek dalga geçti. İşte Time’ın USAID’i aklama kapağı ve DOGE çocukları kavgası…