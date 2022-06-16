ABD Merkez Bankası FED'den 75 baz puanlık faiz artırımı! 28 yıl sonra bir ilk...

ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Bankanın haziran toplantısında kararlaştırdığı 75 baz puanlık artış 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, 75 baz puanlık artırımın sürekli hale gelmesini beklemediklerini belirterek, gelecek toplantıda 50 veya 75 baz puan artırım olabilir mesajını verdi. Enflasyon ile ilgili de değerlendirme yapan Powell, enflasyonun yukarı yönlü hareketi bizi şaşırttı ifadelerini kullandı.