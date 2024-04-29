Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda TBMMdeki AK Parti grup toplantısında Gazzede Bağımsız Filistin Devletini kurmak için mücadele eden Haması Kurtuluş Savaşında Türkiye Cumhuriyetinin kurulması için canlarını feda eden Kuvâ-yi Milliye hareketine benzetmişti. Bu açıklamanın aksine ABD merkezli CNN televizyonuna konuşan CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haması terör örgütü ilan etti. İmamoğlunun bu açıklaması siyonist İsrail basınında geniş yankı uyandırırken sosyal medyada tepki çekti. Hamasa terör örgütü diyen İmamoğlunun terörün siyasi ayağı DEM Parti ile seçim ittifakı kurduğuna dikkat çeken bir vatandaş, Yani vatanını savunan Türkiyeye karşı yürütülen illegal mücadeleye terör değil derken, İsrail işgaline karşı yürütülen meşru mücadeleye terör diyor İmamoğlu. Bir insan kendi vatanına bu kadar düşman olabilir mi? ifadelerini kullandı.