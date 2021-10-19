ABD öncülüğündeki 10 ülkeden skandal Osman Kavala çağrısı! Hepsinin Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı / 18.10.21

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Gezi kalkışması ve FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe girişiminde oynadığı rollerle bilinen ve tutuklu olan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için ABD öncülüğündeki yabancı ülkelerden skandal bir çağrı yapıldı. Toplam 10 ülke tarafından yapıldığı belirtilen tehditvari açıklamada, "Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı. Skandal çağrıya Türkiye'den tepki gecikmedi. 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yargıya müdaheleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler." dedi.