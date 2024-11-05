ABD’de başkanlık seçimine saatler kala iç savaş çağrıları başladı. Demokratların Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a karşı silahlanma çağrısının ardından Cumhuriyetçilerin de iç savaş talimatları verdiği iddia edildi. Trump’ı destekleyen Telegram gruplarından milyonlarca mesaj atıldığı ve özellikle de Demokratların yoğun olduğu bölgelerdeki Cumhuriyetçilere cehennem gibi savaşmaya hazır olmaları talimatı verildiği iddia edildi. Peki, seçim günü ABD’de iç savaş mı çıkacak? İşte, ABD basınında gündem olan o iddia…