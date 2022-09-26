Son dakika haberleri... Yunanistan, Egede gerilimi artırmak için elinden ne geliyorsa yapıyor. Son olarak Yunanistan ABD tarafından kendilerine hibe edilen zırhlı araçlardan 23ünü Midilliye 18ini de Sisama sevk etti. Yunanistanın bu provokasyonu Egede görev yapan Türk İHAsı AKSUNGUR tarafından görüntülendi. Yunan basını Türkiyeyi casuslukla suçladı. Atina ise sessiz kaldı. Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas ise konuyla ilgili yazısında ABD şimdi de Yunanistanı güdüyor ifadelerini kullandı. İşte Yunanistanın son provokasyonundaki son dakika gelişmeleri...