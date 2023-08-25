Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020’de düzenlenen başkanlık seçiminde Georgia eyaletindeki sonuçlara müdahale etmekle suçlandığı dava kapsamında Fulton County Hapishanesi’ne giderek yetkililere teslim oldu. 200 bin dolar kefaletle serbest kalan Trumpın sabıka fotoğrafı yayınlandı. Trump, sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı olarak tarihe geçti. New Jerseye dönmeden önce basına açıklama yapan Trump, suçsuz olduğunu yineledi. Haklı olarak seçim sonuçlarına karşı çıktığını belirten Trump, Bu davalar adaletle dalga geçiyor. Hiçbir hatamız yok, yanlış bir şey yapmadım. Bunu herkes de biliyor ifadelerini kullandı.