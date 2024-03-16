Son dakika haberleri... Eyüpsultanda, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazaya neden olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimurun babası Bülent Cihantimur’un şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Cihantimur, ifadesinde Oğlum gelmeli Türk hukuku önünde hesap vermeli. dedi. Bülent Cihantimur, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bülent Cihantimurun Dilan Polatın ardından soruşturulan Tayyargiller dosyasında şüpheli olarak yer aldığı ortaya çıkmıştı. Cihantimurun tıpkı diğer fenomenler gibi kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı öğrenilmişti. Peki katil oğul Timur Cihantimur ve Eylem Toku ABD ne zaman iade edecek? Anne Eylem Tok da yargılanacak mı? Uzman isimler ABD ve Türkiye arasındaki o anlaşmaya dikkat çekti. İşte detaylar...