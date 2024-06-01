ABD Başkanı Joe Biden, İsraile arka çıkarak kana boğduğu Gazze için barış havarisi kesildi. Soykırımcı İsraille Hamassız Gazze planları yapan ABD, Netanyahunun iktidarını kurtarmak için rehine takası ve ateşkes teklifini duyurdu. Biden, İsrail, kapsamlı yeni bir teklif sundu. Yeni teklifin 3 aşaması var. İlk aşama tam bir ateşkes. Kadın, yaşlı, yaralı rehinenin karşılığında yüzlerce mahkum serbest kalacak dedi. Öte yandan Hamastan Bidenın ateşkes duyurusuna olumlu yanıt gelirken ABD Kongresindeki bazı isimler eli kanlı Netanyahuya konuşma yapması için davetiye gönderdi.