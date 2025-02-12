ABDde mahkeme Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tokun Türkiyeye iade edilmesine karar verdi. Sosyal medya hesabından ABD yargısının verdiği kararı duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABDden ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. dedi. Cihantimur, 29 yaşındaki Murat Aciye çarpıp ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tokla birlikte Amerikaya firar etmişti. Öte yandan karar sonrası konuşan acılı baba Özer Aci, Çok sevindik, dört gözle bekliyor olacağız dedi.