ABD, YPG/PKK'yı beslemeye devam ediyor! 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısı onaylandı / 08.12.21

ABD Senatosu ile Temsilciler Meclisinin üzerinde mutabakat sağladığı 2022 mali yılı savunma harcamalarını içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası NDAA, Temsilciler Meclisinde kabul edilerek oylama için Senatoya gönderildi. NDAAda Irak ve Suriyeye ilişkin de birkaç madde yer alıyor. Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Suriyede ABDnin ortaklık ettiği SDG ismini kullanan YPG/PKKya da destek verilmeye devam edilmesini öneren tasarı, ABD Başkanı Bidenın Suriyeye yönelik kapsamlı bir strateji sunmasını talep ediyor.