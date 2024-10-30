ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimlerine bir hafta kala milyarderler saflarını belirledi. Dünyaca ünlü milyarder Jeff Bezos, hiçbir siyasiyi desteklemeyeceğini açıklarken ABD medyasını suçladı. Öte yandan Elon Musk’ın Donald Trump’a, Bill Gates’in ise Kamala Harris’e destek verdiği seçimden günler önce gündeme damga vuran bir iddia ortaya atıldı. Küresel elitlerin 5 Kasım için katliam ve yıkım hazırlığı yaptığı, Joe Biden/Kamala Harris yönetiminin ise bile isteye hiçbir güvenlik önlemi almadığını belirtildi. Peki, ABD’de seçim öncesi neler oluyor? İşte, seçimin kaderini belirleyecek iddialarla ilgili tüm detaylar…