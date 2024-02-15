Son dakika haberleri... ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, ABDnin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Biden konuyla ilgili bilgileri Kongreye sunmalı açıklamasını yaptı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ilgili istihbarat komitesi üyeleriyle perşembe günü yüz yüze görüşeceklerini, bu görüşmede ilgili konuları ele alacaklarını, ancak Turnerın kamuoyuna bu şekilde önden bir açıklama yapmasının kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti. ABD basınında konunun Rusya ile ilgili olduğu iddia edildi.