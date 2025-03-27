ABDde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürkün iftara gitmek için evinden çıktığı sırada yüzü maskeli 6 kişi tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alındı. O anları çevredeki binalardan şaşkınlıkla izleyenler kayıt altına alırken Öztürkün annesine, Fatmayı ara dediği görüntülere yansıdı. Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı. Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Badar Han Suri de Hamas propagandası ve antisemitizm yaptığı iddiasıyla sınır dışı edilmek istenmiş ancak ABDli Yargıç Patricia Tolliver Giles söz konusu kararı durdurmuştu. Türkiyenin Washington Büyükelçiliği, ABDnin Boston kentinde gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürkün durumunun yakından takip edildiğini ve ABDli yetkili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu belirtti.