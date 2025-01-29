ABDnin 47. Başkanı Donald Trump birlikte çalışacağı kabine üyelerini iş dünyasından dostları, sadık siyasi müttefikleri ve aile üyeleri gibi kendisine yakın isimlerden seçti. Trumpın kabinesi birçok alanda ABD tarihinde ilkleri barındırıyor. İlk kez Türk bir ismin de yer alacağı kabinede en dikkat çeken isim ise iş insanı ve Xin sahibi milyarder Elon Musk. Öte yandan LGBTlileri orduya almamak için kararname imzalayan Trump, Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve serbest yatırım fonu yöneticisi Scott Bessenti aday gösterdi. Onaylanması durumunda Bessent ilk eşcinsel kabine üyesi olacak.