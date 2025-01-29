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ABD'de ilklerin kabinesi: Trump'ın A takımı belli oldu! LGBT'ye savaş açtı kasayı eşcinsele bıraktı / 29.01.25

ABD'de ilklerin kabinesi: Trump'ın A takımı belli oldu! LGBT'ye savaş açtı kasayı eşcinsele bıraktı / 29.01.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

ABD'de ilklerin kabinesi: Trump'ın A takımı belli oldu! LGBT'ye savaş açtı kasayı eşcinsele bıraktı / 29.01.25

Takvim 06:48
02

Kandil niyetini belli etti! PKK elebaşı Bese Hozat'tan "Apo çağrı yapsa da meşru saymayız" mesajı: "Bedel ödedik, silah bırakmayız" / 29.01.25

Takvim 03:32
03

Fenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızını kapıyor! Talisca'dan sonra sıra onda / 29.01.25

Takvim 04:40
04

Yapay zeka savaşları kızıştı! DeepSeek'e siber saldırıya bir de böyle bakın... OpenAI ve ChatGPT'nin tahtını sallayıp meydan okudu / 29.01.25

Takvim 06:30
05

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o anı anlattı: Uçak kazasında ölen öğrencimi unutmuyorum / 29.01.25

Takvim 05:08
06

CHP'de savaş şimdi başlıyor! Bir yanda İmamoğlu'na "ön seçim" bariyeri diğer yanda Mansur Yavaş paniği... Özel aday yoklamasına girecek mi? / 29.01.25

Takvim 03:22
07

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den engelli öğretmenlere atama müjdesi | Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da / 29.01.25

Takvim 06:50
08

Terör örgütü FETÖ'de "Asude" krizi: Uzun Cevdet herkesi dinlemeye almış / 29.01.25

Takvim 05:24
09

Barış Pehlivan'dan sonra Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltında / 29.01.25

Takvim 01:39
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