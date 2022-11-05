ABDde ara seçimler yaklaşırken Cumhuriyetçi Partinin Senatoda çoğunluğu kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Seçimlere kısa bir süre kala ABD Başkanı Joe Bidendan tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi. Bidenın, Cumhuriyetçiler Senatoyu geri kazanırsa, beni azledeceklerini duydum. sözleri tartışmaya neden oldu. Twitter yeni patronu Elon Muskın şirketin kamu politikası ekibinin yarısı işten çıkarması da tartışmaları gündemdeki tartışmaları alevlendirdi. Başkanlık seçimlerinde yaptığı paylaşımlar nedeniyle hesabı kapatılan eski Başkan Donald Trump, durumdan duyduğu memnuniyeti kendi sosyal medya sitesi Truth Socialda paylaştı.