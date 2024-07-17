Eski ABD başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, Pensilvanya’daki seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası Gizli servis hedef alınırken, iç tartışmalar ise büyümeye devam ediyor. Tepkiler artması ile birlikte ABD, medyayı devreye sokarak, Trump suikastını İran üzerinden perdeleme çabasına soyundu. Öte yandan İranın Birleşmiş Milletler BM Daimi Temsilciliği, ABDli yetkililerin, İranın, eski ABD Başkanı Donald Trumpa suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddialarının asılsız ve kötü niyetli olduğunu bildirdi.