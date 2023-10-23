ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABDnin, soykırımcı İsrailin Filistinde yaptığı katliamda İranın müdahalesi durumunda Orta Doğudaki Amerikan güçlerini ve personellerini korumaya hazır olduklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısındaki konuşmasında, “Bugün, Gazzede tanık olduğumuz şey, Siyonist rejimin Amerika adına mazlum halka ve Filistinli sivillere karşı yürüttüğü vekalet savaşıdır.” ifadelerini kullanmıştı.