Son dakika haberi | CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günler öncesinden Ey Dünya! İyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz. 3 Aralık’ı bekleyin sözleriyle beklenti yarattığı vizyon toplantısı fiyaskoyla sonuçlandı. Eski Almanya Başbakanı Merkelin danışmanlığını yapan ve Almanyayı krize sokan ABDden ithal danışman Jeremy Rifkin, toplantı için İstanbula gelmeye tenezzül bile etmedi. Takvim.com.trnin CHP kulislerinden edindiği bilgiye göre vizyon toplantısına telekonferans ile bağlanan Rifkine on binlerce dolar ödeme yapıldığı iddia edildi.