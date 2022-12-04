CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABDden ithal politikalar ve müstemleke valileriyle çizmeye çalıştığı vizyon sonrası resmen adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürkten alıntı yaparak Halkın sesi, Hakkın sesidir ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası Deniz Baykalın kızı Aslı Baykaldan manidar bir tepki geldi. Kılıçdaroğlunun ithal vizyonuna dikkat çeken Baykal, Atatürkün Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? sözlerini paylaştı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.