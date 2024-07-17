Ankaranın teröristan tezgahını dağıttığı PKK sözde seçimlerle meşrulaşma zemini ararken ABD terör unsurlarına kesintisiz destek sağlıyor. Bölgeye son olarak Bradley tipi zırhlı araçlar ve hava savunma sistemleri sevk edildi. Bu sistemlerin Türkiyenin SİHA operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKKya kalkan olarak kullanılması öngörülüyor. Sevkiyata müteakip CENTCOM Komutanı Michael Kurilla Suriyenin kuzeyindeki PKK/YPG kontrolündeki bölgeye gitti. Kurilla, her fırsata PKKyı meşrulaştırma çabasına girişen bir isim. İşte haberin detayları ve Kurillanın Panamadan Iraka kanlı işgal geçmişi.