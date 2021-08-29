ABD'den Taliban'a yeşil ışık! Diplomatik olarak tanıyabilirler / 29.08.21

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Kâbil’deki kanlı saldırıdan sonra ABD’den, Taliban’a dair olumlu mesajlar gelmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban’ın ileride diplomatik olarak tanınmasına şartlı yeşil ışık yaktı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "Taliban'dan bazıları olumlu, bazıları yapıcı açıklamalar duyduk fakat günün sonunda biz de uluslararası ortaklarımız da sözlere değil eylemlere bakacağız" ifadelerini kullandı.