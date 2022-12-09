Türkiyenin Suriye sınırını terörden tamamen temizleyerek güvenli bölge oluşturmak için kara harekatı hazırlıklarını hızlandırdığı dönemde kritik bir gelişme yaşandı. ABDnin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa NDAA tasarısında, PKK/YPGnin de faydalanacağı DEAŞ ile mücadele fonunun Suriye kısmından ise 18 milyon 368 bin dolar kesinti yapıldı. 2 gün önce de ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiyeye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarılmıştı.