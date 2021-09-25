ABD'den teröre açık destek! Temsilciler Meclisi'nden geçen savunma bütçesinde YPG/PKK detayı... / 24.09.21

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ABD Temsilciler Meclisi, 2022 mali yılına ait savunma harcamaları için 778 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısının onayladı. Tasarıdaki 778 milyar dolarlık bütçenin 177 milyon dolarının YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu Suriye eğit-donat programına ayrıldığı tespit edildi. Böylelikle ABD'nin terör örgütlerine açıktan verdiği destek bir kez daha gözler önüne serildi.