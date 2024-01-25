Son dakika haberleri... ABDden Türkiyeye F-16 satışı için adım geldi. Biden yönetimi, ABD Kongresine Türkiyeye 50 milyar dolarlık F-16 uçağı satışının onaylanması çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiyeye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristanın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiyenin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongrenin süreçte kilit rolü var. denildi. ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise, Kongrenin satışa direneceğini düşünmüyoruz denildi.