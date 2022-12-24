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7/24 Dinle Takvim ABD'den yeni skandal! ABD'li McFarlane, Bafel Talabani ile birlikte terörist Ferhat Abdi Şahin ve Salih Müslim'i ziyaret etti / 24.12.22
ABD'den yeni skandal! ABD'li McFarlane, Bafel Talabani ile birlikte terörist Ferhat Abdi Şahin ve Salih Müslim'i ziyaret etti / 24.12.22

ABD'den yeni skandal! ABD'li McFarlane, Bafel Talabani ile birlikte terörist Ferhat Abdi Şahin ve Salih Müslim'i ziyaret etti / 24.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

ABD'den yeni skandal! ABD'li McFarlane, Bafel Talabani ile birlikte terörist Ferhat Abdi Şahin ve Salih Müslim'i ziyaret etti / 24.12.22

Takvim 03:12
02

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyenleri! Savcı Mehmet Demir anlattı: Erdoğan dik durmasa iç savaş olurdu / 17.12.22

Takvim 01:08
03

Psg, Dortmund, Ajax ve Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i istiyor / 20.12.22

Takvim 01:26
04

Wall Street Journal, Türkiye ekonomisindeki ivmeyi gördü! Erdoğan'ın modeli tutmak üzere / 14.12.22

Takvim 02:49
05

Brezilya basınından bomba iddia: Jorge Jesus sezon bitmeden gidecek / 12.12.22

Takvim 01:02
06

Emekliye promosyonda aralık fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Ödeme nasıl artırılacak? / 05.12.22

Takvim 03:03
07

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ilgilendiren bomba iddia! A planı Icardi B planı Valencia! / 24.12.22

Takvim 01:05
08

2022'ye Türk savunma sanayisi damga vurdu! Kızılelma, MMU, TCG Ufuk, Tayfun füzesi / 24.12.22

Takvim 02:13
09

CHP'li Vefa Salman'ın "taziye evi" davasında tanıklar dinlendi: "Onay vermedim 3 gün içinde görev yerimi değiştirdiler" / 23.12.22

Takvim 02:47
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