Türkiye terör örgütü PKKya yönelik sınır ötesi kara harekatının sinyallerini verirken ABDden skandal bir hamle geldi. Suriyede terör örgütü PKK/YPGye açık destek veren ve eğiten ABD bu kez yanına Talabaniyi alarak yine terör örgütü ile temas kurdu! ABD’li Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General McFarlane ve Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin büyük oğlu Bafel Talabani Suriyeye giderek terör örgütü elebaşları Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve Salih Müslim ile görüştü. ABD bu skandalla birlikte yine Türkiyeye karşı terör örgütü PKK ile iş tuttuğunu kanıtladı. İşte skandalın ayrıntıları...