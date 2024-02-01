Son dakika haberi! 31 Mart seçimlerine günler kala Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, CHP ve terörün siyasi ayağı DEM Partisi ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin zamanlamasıyla ilgili siyaset kulislerinde farklı değerlendirmeler yapılırken ABnin önce DEM Parti ardından CHPye gitmesi, krizi mi çözüyorsun, çay mı DEMliyorsun? yorumlarına neden oldu. Bilindiği gibi İzmir adayının açıklanmasının ardından CHP ve terörün siyasi ayağı DEM arasında adaylık krizi zirveye çıkmıştı.