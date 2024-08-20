Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ilgili alçak itiraflarda bulunan ABDli Albay Douglas McGregor bu sefer de İsrailin planını açık açık itiraf etti. Katıldığı televizyon programında Gazze’deki savaş İsrail’in ulusal güvenliği ve Hamas’ı ortadan kaldırmak için mi yoksa İsrail devletinin topraklarını genişletmek için mi? sorusuna Douglas McGregor, Gazzedeki savaş İsrailin güvenliği için değil, Arap nüfusunu yok etmek için. İsrail 30-40 yıl önce uygulamak istediği tozlu planı şimdi uyguluyor diyerek alçak planı itiraf etti. McGregor sözlerinin devamında İsrailin ABD ve Batı ülkelerini de kontrol ettiğini söyledi.