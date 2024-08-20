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ABD'li Albay Douglas McGregor, İsrail'in kirli planını itiraf etti: Gazze'deki hedef Arap nüfusunu yok etmek | ABD ve Batı'nin ipi siyonistlerin elinde / 19.08.24

ABD'li Albay Douglas McGregor, İsrail'in kirli planını itiraf etti: Gazze'deki hedef Arap nüfusunu yok etmek | ABD ve Batı'nin ipi siyonistlerin elinde / 19.08.24

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

ABD'li Albay Douglas McGregor, İsrail'in kirli planını itiraf etti: Gazze'deki hedef Arap nüfusunu yok etmek | ABD ve Batı'nin ipi siyonistlerin elinde / 19.08.24

Takvim 04:42
02

Spor yazarları Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'un içinde olduğu olayları değerlendirdi: "Fenerbahçe başkanlık makamı hiç bu kadar yara almamıştı!" / 19.08.24

Takvim 07:30
03

İsrail’e ambargo darbesi! Türkiye ticareti kesti pazar patladı: Fiyatlar her geçen gün artıyor / 19.08.24

Takvim 02:38
04

Fenerbahçe'de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor / 19.08.24

Takvim 04:01
05

ABD’li ekonomistten Türkiye’ye övgü: Tüm zamanların rekorunu kırdı! Petrol ve doğal gazda zirve / 19.08.24

Takvim 02:04
06

Fenerbahçe'de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi / 19.08.24

Takvim 03:59
07

Başörtülü kadına küfürler savurdu! Aleyna Çalgıcı'nın sicili kabarık çıktı / 19.08.24

Takvim 01:51
08

Tel Aviv’de bombalı saldırı! Hamas ve Kudüs Tugayları üstlendi: Devamı gelecek / 19.08.24

Takvim 01:52
09

Dilan Polat tahliye edildi: Tutuksuz yargılanacak! İşte ilk görüntüler / 19.08.24

Takvim 06:59
10

CANLI TAKİP | Tahran-Beyrut-Tel Aviv hattında neler oluyor? Blinken 9. kez Orta Doğu’da! İsrail'e füze şoku / 19.08.24

Takvim 00:16
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