Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama dönemi Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Başkan Erdoğana karşı muhalefete destek verdiğni açıkça belirten ABDnin Büyükelçisi bile ayağa kalkıp alkışlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet partilerinin yerinden kalkmayıp alkışlamaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Meclis açılışı sırasında okunan İstiklal Marşını ise CHPnin ortaklık kurduğu terörün siyasi ayağı HDPliler okumadı. HDPnin, geçmiş dönemlerde de aynı tutumu sergilediği biliniyor.