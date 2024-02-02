Son dakika haberi! Kocaelinin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble P&G fabrikasının ana binasını basan kişi, katil İsrailin Gazzeye yönelik saldırılarını protesto etmek 7 çalışanı rehin aldı. Şüphelinin duvara sprey boyalarla da Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görülmüştü. Yaşanan son dakika gelişmesine göre İbrahim Y., yaklaşık 10 saatin ardından ikna edilerek polise teslim oldu. Fabrikaya giren polis ekipleri İbrahim Y.’yi gözaltına aldı. Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, endişeli bekleyişlerini sürdüren rehine yakınları şüphelinin teslim olduğunun açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.