ABD’li kuruluş Dijital Nefretle Mücadele Merkezi CCDH ile İsrail arasındaki iş birliği ortaya çıktı. Sözde nefret karşıtı kampanya yürütücüsü İmran Ahmed’in Filistin yanlısı sosyal medya hesaplarını sansürlemek için İsrail büyükelçiliği yetkilileriyle yaptığı iş birliği sızdırılan e-postalarda gözler önüne serildi. CCDH’ın ayrıca ABD’nin eski Başkanı Joe Biden’ın tetikçiliğini yaptığı ve İngiltere’de ise başbakan belirleme sürecinde etkili olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Ahmedin geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kökenli Yahudi Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri Jacob Rothschild ile de ilişkili olduğu dikkatlerden kaçmadı. İşte İsrail ile gizli iş birliğini ortaya çıkaran belgeler…