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ABD'li milyarder Elon Musk'tan Netanyahu ve Herzog görüşmesi sonrası skandal Hamas açıklaması! Katillere boyun eğdi / 27.11.23

ABD'li milyarder Elon Musk'tan Netanyahu ve Herzog görüşmesi sonrası skandal Hamas açıklaması! Katillere boyun eğdi / 27.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

ABD'li milyarder Elon Musk'tan Netanyahu ve Herzog görüşmesi sonrası skandal Hamas açıklaması! Katillere boyun eğdi / 27.11.23

Takvim 01:57
02

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırdı / 27.11.23

Takvim 01:23
03

Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü! Gündem Gazze / 27.11.23

Takvim 01:47
04

Tanju Özcan'ın HDP çelişkisi: CHP'ye geri döndü / 27.11.23

Takvim 03:01
05

Asgari ücrette ilk toplantı 1 Aralık'ta! Masada hangi formüller var! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

Takvim 02:16
06

Primi eksik olan son fırsatı kaçırmasın: Askerliği borçlanan 32 bin TL daha az ödeyecek! Kimlere, nasıl yansıyacak?

Takvim 02:44
07

Barış diplomasisinde öncü ülke Türkiye! Nefes kesen diplomasi trafiğinin perde arkası ortaya çıktı! O ülkeler de Ankara'nın kapısını çalmış / 28.11.23

Takvim 02:39
08

Foyaları ortaya çıkıyor: Dilan Polat'ın ardından sosyal medya fenomeni Ezgi Doğan dikkatleri üzerine çekti / 28.11.23

Takvim 02:14
09

Ekremciler köşe köşe sıkıştırıyor! Meral Akşener'i 'lider değil' diyerek yerden yere vurdular... "İYİ Parti 81 ilde sıfır çekecek" / 27.11.23

Takvim 01:32
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