Son dakika haberi! Geçtiğimiz günlerde Gazzeye destek olacağını açıklayan ABDli milyarder Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekimde saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi. Katil İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi bu sabah yaptığı açıklamada, Muskın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlinkin Tel Avivin onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridine uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurmuştu. Netanyahu ile görüştükten sonra Katil İsrailin Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir araya gelen ABDli milyarder skandal açıklamalara imza attı. Filistinin özgürlüğü için savaşan Hamasın yok edilmesi gerektiğini savunan Musk, Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok. Fikirlerini değiştirmeyecekler. dedi.