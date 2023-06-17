Aile yapısını hedef alan LGBTİ sapkınlığı çocukların dünyasına girmek için türlü yolu deniyor. Özellikle çocukların merakla takip ettiği çizgi film kanallarını hedeflerine kestiren sapkınlar kirli propagandayı pompalıyor. ABDli oyun şirtketinin bir projesi olan Stumble Guys isimli video oyun üzerinden LGBT propagandası yapıldı. Söz konusu oyunda bu ay ‘LGBT’ propagandası içeren paketler satışa çıktı. Bu paketler arasında ‘Onur Ayı’na özel ‘Trans onuru’, ‘Aseksüel onuru’ şeklinde skandal seçenekler yer aldı.