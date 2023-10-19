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ABD'li silah uzmanı soykırımcı İsrail'i yalanladı: Saldırılarda kullanılan roket ABD mühimmatı / 19.10.23

ABD'li silah uzmanı soykırımcı İsrail'i yalanladı: Saldırılarda kullanılan roket ABD mühimmatı / 19.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

ABD'li silah uzmanı soykırımcı İsrail'i yalanladı: Saldırılarda kullanılan roket ABD mühimmatı / 19.10.23

Takvim 01:56
02

Başkan Erdoğan'dan ABD'nin skandal veto kararına sert tepki: "BMGK sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi" / 19.10.23

Takvim 02:43
03

CANLI TAKİP | Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi'nden sonra bir okulu hedef aldı / 19.10.23

Takvim 02:43
04

Yıllardır aynı kanlı plan aynı şeytani senaryo! Soykırımcı İsrail'in 7 maddede manipülasyon taktiği! / 19.10.23

Takvim 03:33
05

Emekliye ve memura Ocak'ta yüzde 50'lik zam bekleniyor! Hangi gelirler artacak? Fazla mesai ücreti nasıl değişecek?

Takvim 03:26
06

Tarım, savunma ulaşımda teknolojik hamle! Türk savunma, havacılık sektörü cirosu 26 milyar dolara ulaşacak

Takvim 01:29
07

Türkiye Gazze'de sağlık hizmeti için devrede! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Filistin'in yanındayız! / 18.10.23

Takvim 01:50
08

İslam dünyasının en acı gecesi I Barbar İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı! Ünlülerden sert tepki: "Doyamadın kana, doyamadın vahşete..." / 18.10.23

Takvim 01:14
09

Soykırımcı İsrail'in hastane saldırısına İngiliz kılıfı! BBC'nin skandal haberi ortaya çıktı: Hastane ve okulların altında Hamas tünelleri var / 18.10.23

Takvim 01:18
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