ABDli ünlü yönetmen ve senarist Oliver Stone, İsrailin 7 Ekimden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridine yönelik saldırıları konusunda, hayatımda böyle bir katliam görmedim dedi. Kendisine antisemitik yaftasının yapıştırılmamasını isteyen Stone, Birkaç deli haricinde kimse antisemitik değil. Bu adalet, barış, dengeli olmak ve temel insani değerlere sahip olmakla alakalı. diye konuştu. katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahunun delirdiğini ifade eden Stone, ABDnin İsraile yönelik koşulsuz desteğini de eleştirdi.