ABDnin 47. Başkanı Donald Trump yemin töreni sonrası Kongre Binasında konuşma yapan Trump sözlerine Herkes bize saygı gösterecek diyerek başladı. Panama Kanalını ve Meksika Körfezini ABDye dahil etme vaadini tekrarlayan Trump, Marsa kadar hükmedeceğiz dedi. Trump ayrıca, ilk icraatlarından birinin LGBT terörüne karşı olduğunu duyurdu ve İki cinsiyet olacak kadın ve erkek dedi. Trump yemin töreninin ardından konuşma yaparken görevi devreden eski Başkan Joe Biden ve 5 Kasım seçiminde Trumpa yenilen Başkan Yardımcısı Kamala Harrisin hali ise dikkat çekti.