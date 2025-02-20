ABD Başkanı Donald Trump devam eden barış müzakereleriyle ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiyi sert sözlerle eleştirdi. ABDdeki seçimler sonrası Pariste bir araya geldiği Zelenskiye diktatör yakıştırması yapacak kadar ileri giden Trump, Ukrayna Devlet Başkanını tehdit etti. Bilindiği gibi ABDnin 46. Başkanı Joe Biden da Rusya Devlet Başkanı Putine diktatör demişti. Biden, 2022 yılının Mart ayındaki St. Patrick Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Putin’i haydut ve katil bir diktatör sözleriyle hedef almıştı.