Suriyede Baas rejimi devrildi. Esad Rusyaya kaçtı Türkiyenin anahtar rolü pekişti. Türkiye bölgeden PKK/YPGnin silineceğine vurgu yaparken PKKnın en büyük destekçisi ABDnin eski Şam Büyükelçisi Robert Forddan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ford, Donald Trumpın 2 bin ABD askerini 4 yıl daha Suriyede tutmak isteyeceğini sanmıyorum ancak geri çekmek için de acele etmeyeceğini düşünüyorum. dedi. PKKnın Kandil kadrosunu Suriyede yuvalandığını da itiraf eden Robert Ford, söz konusu teröristler için, Bölgede ileriye dönük herhangi bir otorite, siyasi otorite veya askeri otorite pozisyonuna sahip olmayı beklememeliler. dedi.