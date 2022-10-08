Ege ve Doğu Akdenizdeki provokatif hamleleri ile Ankaranın sabrını zorlayan, ülkesine açılan üslerle ABDnin eyaletiymiş görünümü çizen Yunanistanda öğrenciler ve sendikalar ayaklandı. İç sorunlarını perdelemek için sürekli Türkiyeyi hedef alan kifayetsiz Atina yönetimi elektrik ve doğal gazda yaşanan artışlar sonrası protestolarla karşı karşıya. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yunan basını ABDyi hedef alan sitemkar manşetler atmış, Petrol üretimi zirvede, niye bizi kurtarmıyorlar? sorusunu sormuştu.