ABD Gazzeyi Filistinsizleştirmek istiyor. Geride bıraktığımız günlerde Gazze için İlginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir diyen ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile Gazze Şeridindeki 1 milyondan fazla Filistinlinin başka ülkelere taşınması ve orada konut inşa edilmesiyle ilgili bir plan hakkında görüştüğünü açıkladı. Trump, hem Ürdün hem de Mısırın göçmenleri barındırmasını istediğini belirterek Sisiyi arayacağını söyledi. Öte yandan ABD, İsraile 2 tonluk bomba göndereceğini açıkladı.