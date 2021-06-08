ABD'nin gizli raporu ortaya çıktı! Koronavirüs nereden yayıldı? / 08.06.21

Dünya koronavirüsle mücadele ederken virüsün nereden yayıldığı hala tartışılıyor. Topu ABD Çin’e Çin de ABD’ye atarken Wall Street Journal’dan yeni bir iddia daha geldi. Wall Street Journal, ABD hükümetine bağlı bir laboratuvarın corona virüsün kökeni hakkında hazırladığı gizli rapor ile ilgili bir haber yayınladı. WSJ’nin gizli rapor hakkındaki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD raporunda Wuhandaki bir laboratuvardan virüs sızıntısı hipotezinin makul olduğu ve daha fazla araştırmayı hak ettiği sonucuna varıldığını yazdı.