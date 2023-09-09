Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki doğu ve kuzey bölgelerinde Arap aşiretler, terör örgütüne karşı direniş başlatmıştı. Suriyenin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPGnin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustosta başlayan çatışmalar, Haseke, Rakka ve Münbiç kırsallarında yoğun şekilde sürüyor. Öte yandan Suriyedeki çatışmaların her geçen gün büyümesi, Türkiyenin Suriyedeki etkinliği ve Amerikanın PKK/YPG terörü üzerinden bölgedeki sinsi planı, Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın tarafından A Haberde yorumlandı.