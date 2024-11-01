Batı’nın Türkiye’deki Truva atları darbeler, iç karışıklık ve sokak hareketleri için para akıttığı medya kuruluşlarını gizlemek için harekete geçti. Türkiye, Meclis’teki etki ajanlığı düzenlemesi ile fondaşlara darbe vurmaya hazırlanırken etki ajanlarına en büyük yatırımı yapan ABD’li dernek Ulusal Demokrasi Vakfı NED destek verdiği kuruluşları tek tek sildi. Peki, nedir bu NED? Türkiye’de hangi kuruluşlara ne kadar harcama yaptı? İşte, FETÖ ile de ilişkisi olduğu iddia edilen ve ABD’nin beyaz eldiveni olarak görülen NED’in faaliyetleri ile ilgili tüm detaylar…