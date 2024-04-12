Son dakika haberi! ABD Hazine Bakanlığının, İran adına Hizbullah ve Hamasa para transferi gerçekleştirdiği gerekçesiyle daha önce yaptırım listesine aldığı bir Lübnan vatandaşı 57 yaşındaki Muhammed Srurun, kaçırılmasından birkaç gün sonra Lübnanın başkenti Beyrutta ölü bulunduğu bildirildi. Srurun cesedinin yanında para bulunması olayın hırsızlık değil suikast olma ihtimalini güçlendirdi. Olayın olağan şüphelisi ise daha önce insansız hava aracıyla Lübnanın başkenti Beyrutta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih Aruriyi şehit eden İsrail.