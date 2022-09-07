CHP ve İYİ Partinin başını çektiği, HDPKK ve FETÖnün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1lik masanın aday belirsizliği sürerken Abdullah Gül ismi gündeme bomba gibi düştü. Seçimlere sayılı bir zaman kala zamanlaması manidar bir çıkışla ben de buradayım mesajı veren Gülün CHPli vekiller ile adaylık diyaloğuna girdiği de iddia edildi. Bu gelişmelerin konuşulduğu ilk bir iki gün içerisinde herhangi bir yalanlama gelmezken ilerleyen süreçte iddiaları yalanlayan Abdullah Gülün topluma nabız yoklaması çektiği gün gibi ortaya çıktı.