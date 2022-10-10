CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun tartışmaların gölgesinde ABD ziyareti başladı. Partisinden Faik Öztrak, Yunus Emre ve Hacer Foggoyu da yanına alan Kılıçdaroğlunun ABD programında çok çarpıcı bir nokta tüm dikkatleri üzerine topladı. O lokasyon Amerikan derin devletinin kontrolü altında olan Johns Hopkins Üniversitesi... Daha önceki ziyaretinin hemen ardından yayımlanan raporda kaset komplosuyla CHPnin başına geçtiği döneme dair şifreler yer alan Kılıçdaroğlunun üniversiteye yapacağı bu ziyaret tüm dikkatleri üzerine toplamış vaziyette. Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlunun ABDdeki derin yuvasının şifrelerini sizler için derledi.