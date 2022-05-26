ABD'yi kana bulayan saldırıda korkunç iddia! Yakınları konuştu: Fortnite ve Call of Duty... / 26.05.22

Son dakika haberi... Dünyanın konuştuğu ABDnin Teksas eyaletindeki saldırı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 19 öğrenci ve 2 öğretmeni katleden Salvador Ramos isimli caninin yakınları kan donduran bir iddia ortaya attı. Ramosun eğlence için yüzünü kestiği, Fortnite ve Call of Duty gibi oyunlar oynadığını söyleyen yakınları, cani gencin çocukken zorbalığa uğradığını da aktardı. Görgü tanıkları ise olay anında bölgede bulunan polis memurlarının bir şey yapmadığını ve resmen çocukları ölüme terk ettiklerini iddia etti.