Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlunun seccadeye ayakkabısıyla basmasına tepki göstererek Dini sembollerimize çok büyük saygısızlıktır dedi. Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Binasına isabet eden kurşunun ardından yaptığı provokatif açıklamalar nedeniyle Meral AkşeneriBaşkan Recep Tayyip Erdoğandan özür dilemeye çağırdığını ifade etti. Bozdağ, Başkan Erdoğanın adaylığı üzerinden algı operasyonu çeken muhalefete tepki göstererek, YSKnın kararı anayasaya uygun doğru ve uygun bir karardır. AYMye taşımak beyhude bir arayıştır. ifadelerini kullandı.